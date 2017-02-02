У Києві у старенького хотіли виманити 20 тисяч. Добрі люди завадили

Нещодавно до столичного пенсіонера звернулися невідомі та заявили, що його внук потрапив у аварію і йому тепер потрібно 20 тисяч гривень для вирішення деяких питань. Про це на власній сторінці у соціальній мережі Фейсбук розповіла журналіст Снігур Оксана, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що вона познайомилася з чоловіком в одному з київських магазинів, прямо біля банкомату. Чоловік намагався самостійно зробити перерахувати кошти, але йому це не вдавалося. «У «Форі» мене за руку ловить старенький дідусь і дає мені в руки телефон: «Прошу вас, поможіть йому, мені потрібно поповнити картку». Мені починають жваво диктувати номер телефону, на який потрібно внести кошти. Діло підходить до суми. І тут дідусь дістає з кишені у пожмаканому файлі купюри, номіналом в 500 гривень. Каже, що треба 20 тисяч. Ого… У телефоні голос безперервно пояснює, що потрібно робити далі: «Туди кладіть, те натискайте», - розповіла вона.
Звісно, жінці стало зрозуміло, що це все афера. Коли вона перепитала у дідуся про те, на чий рахунок він намагався перекинути кошти, той лише відповів, що на порятунок свого внука. «Люди без ніякої моралі та совісті, грабують напівсліпого та глухого дідуся. І це у нашій державі», - зауважила журналіст.