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Що чекає на пенсійну систему в 2017 році

Що чекає на пенсійну систему в 2017 році
Інформація про те, що у 2017 році в Україні почне діяти нова система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, всього лише чутки. Така система стане можливою лише після того, як буде вирішено проблему дефіциту бюджету Пенсійного фонду. Про це 2-го лютого повідомляє прес-центр Міністерства соціальної політики України, передає replyua.net.

«З 1-го січня 2004-го року в Україні працюють перший та третій рівні системи пенсійного забезпечення», - зазначили у відомстві. В той самий час громадянам України нагадали, що відповідно до українського законодавства, перерахування страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду буде впроваджуватися у той рік, коли дефіцит бюджету Пенсійного фонду буде відсутнім.

Раніше повідомлялося, що накопичувальна пенсійна система не почне працювати з 2017 року, оскільки питання полягає лише у виконанні деяких формальних кроків. Як зазначалося раніше, за словами міністра соціальної політики, пенсійний вік не буде підніматися, не зважаючи на те, що це є ключовою вимогою в питанні отримання чергового траншу від МВФ. Також цю інформацію підтверджував і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, який наголосив, що підвищення пенсійного віку не допоможе вирішити питання пенсійної кризи.
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