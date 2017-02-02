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Журналист: в Авдеевке второго Алеппо не будет

Журналист: в Авдеевке второго Алеппо не будет
Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко в интервью одной из радиостанций высказал мнение о том, что Россия не оставит Украину в покое и война не закончится до тех пор, пока Украина не поднимет свой флаг над пограничным город на востоке Украины, который сегодня контролируют российско-сепаратистские силы, над Изварино.

«Сегодня ни одна из сторон не достигла своих целей в войне. То, что сейчас происходит в Авдеевке – это ответ на украинское ползучее наступление. Когда-то это должно было произойти, может ли это перерасти в большую войну и большое наступление одной из сторон? Запросто. Если говорить о России – то она может смотреть на ситуацию в Авдеевке, и в конце концов «сдать» ее, может «сдать» село Коминтерново, но я нисколько не сомневаюсь, что штурм Донецка и Луганска приведут к введению российской регулярной армии и до полномасштабной войны», – отметил Бабченко.

По его словам, такие обострения конфликта, как под Авдеевкой, регулярно будут обостряться. Вместе с тем военный журналист не разделяет предположения части украинских медиа и активистов о том, что российская сторона, применяя большие калибры для обстрела Авдеевки, ставит своей целью «сделать там второе Алеппо». Бабченко отмечает, что в отличие от Сирии, пока речь идет о локальных боевых действиях, когда атака и маневр совершается силами рот и батальонов, а не значительных сил с применением авиации, как это было в Алеппо.
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