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ВМС України відреагували на обстріл Ан-26

ВМС України відреагували на обстріл Ан-26
Представник прес-служби Військово-морських сил України Олег Чубук надав коментар стосовно обстрілу українського транспортного літака, передає replyua.net з посиланням на «Новое время».

Зокрема Чубук заявив, що з української сторони не виявлено ніяких порушень, адже політ був обумовлений виключно військовими навчаннями і в майбутньому вони продовжаться, так як Україна діє виключно на своїх територіях. Водночас Олег Чубук підкреслив, що ситуація, на його думку, "розвивається в не дуже хорошій динаміці".

Нагадаємо, що раніше на своїй сторінці в Фейсбук очільник Міноборони України Степан Полторак заявляв про обстріл українського Ан-26. Обстріли велися зі сторони розташованих в Чорному морі бурових вишок, які на даний момент захоплено Російською Федерацією. Внаслідок цього Ан-26 зазнав ушкоджень, але команда літака не постраждала. Також було виявлено, що підконтрольна РФ радіолокаційна станція перебувала в цей момент в активному режимі. Як відмітив Степан Полторак, подібні дії могли бути спрямовані для подальшого наведення ракет систем протиповітряної оборони.
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