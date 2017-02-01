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Тараненко: билеты на «Евровидение» смогут купить украинцы с разным уровнем доходов

Тараненко: билеты на «Евровидение» смогут купить украинцы с разным уровнем доходов
Антон Тараненко, глава управления туризма КГГА, заявил о том, что билеты на конкурс «Евровидение» поступят в продажу через несколько дней, и их смогут укупить украинцы с разным уровнем дохода – в продаже будут как дорогие, так и доступные для большинства людей билеты.

Как информирует replyua.net, Тараненко при этом подчеркнул, что ему неизвестна окончательная стоимость. «На следующей неделе билеты поступят в продажу, но мне их стоимость неизвестна. Знаю лишь о том, что их цена будет разнообразной, поэтому все киевляне и гости столицы смогут себе позволить присутствовать на полуфинале или на финале «Евровидения», отметил чиновник. Кроме того, он рассказал о темпах подготовки к песенному конкурсу, и, по его словам, в эти дни в Международном выставочном центре практически все готово к установке технического оборудования.

«Все документы и договоры уже подписаны. За шесть недель до старта «Евровидения» мы осуществим установку технического оборудования», заявил Тараненко. Напомним, что два полуфинала конкурса пройдут 9 и 11 мая, а финал состоится 13 мая.
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