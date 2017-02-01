Мининфраструктуры сообщает о появлении нового авиаперевозчика в Украине

Представители Министерства инфраструктуры начали переговоры с инвесторами о создании нового авиаперезвозчика с регистрацией в Украине для обеспечения качественных перелетов на внутренних рейсах.
Как сообщает replyua.net, об этом в эфире телеканала 24 сегодня рассказал Владимир Омелян. По словам министра инфраструктуры, Украине требуется еще как минимум одна авиакомпания, которая будет заниматься только внутренними перелетами, и сейчас в Министерстве над этим работают, однако очень сложно найти инвестора, который захочет вложить в такой проект порядка 150 миллионов долларов. В этом месяце Владимир Омелян собирается провести переговоры с некоторыми инвесторами по этому вопросу.
«Может быть, удастся уговорить и внешних инвесторов, и в текущем месяце у меня уже запланированы переговоры сразу с представителями нескольких компаний. Они могут получить регистрацию в Украине, создать здесь свой парк из пяти или семи самолетов, которые обеспечат только внутренние перелеты. Однако не исключены и международные перевозки», отметил министр.