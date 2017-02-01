МВФ пропонує підвищити в Україні пенсійний вік

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що Міжнародний валютний фонд пропонує підвищити в Україні пенсійний вік, передає replyua.net з посиланням на УНІАН.
Андрій Рева зазначив, що проблема пенсійної реформи існує давно і Мінсоцполітики працює в цьому напрямку, консультуючись з міжнародними партнерами. Однак в ході обговорень на даному етапі між українською стороною та її кредитором МВФ виникли суперечності. Європейська сторона пропонує зменшити наявний дефіцит Пенсійного Фонду за рахунок підвищення пенсійного віку населення. Українська сторона пропонує інший варіант вирішення проблеми. Зокрема міністр соцполітики заявляє, що на сьогоднішній день в Україні близько 26 мільйонів людей працездатного населення, з яких лише трохи більше 10 мільйонів осіб сплачують податки. На думку української сторони, зменшити суму дефіциту Пенсійного Фонду можливо завдяки збільшенню надходжень податків.
Порівнюючи українську ситуацію з європейським досвідом, Рева зазначив, що в таких країнах, як, наприклад, Німеччина, можливе підвищення пенсійного віку за рахунок того, що кількість пенсіонерів збільшується саме завдяки високому рівню життя та хорошій медицині. В Україні ж такий сценарій реформи на разі неможливий.