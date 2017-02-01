валюта
СпецтемаВійськові ЗСУ увійшли до Комінтернового – реакція соцмереж

МВФ пропонує підвищити в Україні пенсійний вік

МВФ пропонує підвищити в Україні пенсійний вік
Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що Міжнародний валютний фонд пропонує підвищити в Україні пенсійний вік, передає replyua.net з посиланням на УНІАН.

Андрій Рева зазначив, що проблема пенсійної реформи існує давно і Мінсоцполітики працює в цьому напрямку, консультуючись з міжнародними партнерами. Однак в ході обговорень на даному етапі між українською стороною та її кредитором МВФ виникли суперечності. Європейська сторона пропонує зменшити наявний дефіцит Пенсійного Фонду за рахунок підвищення пенсійного віку населення. Українська сторона пропонує інший варіант вирішення проблеми. Зокрема міністр соцполітики заявляє, що на сьогоднішній день в Україні близько 26 мільйонів людей працездатного населення, з яких лише трохи більше 10 мільйонів осіб сплачують податки. На думку української сторони, зменшити суму дефіциту Пенсійного Фонду можливо завдяки збільшенню надходжень податків.

Порівнюючи українську ситуацію з європейським досвідом, Рева зазначив, що в таких країнах, як, наприклад, Німеччина, можливе підвищення пенсійного віку за рахунок того, що кількість пенсіонерів збільшується саме завдяки високому рівню життя та хорошій медицині. В Україні ж такий сценарій реформи на разі неможливий.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В мережі розповсюдили емоційне відео із закликом не здавати Авдіївку (відео)

Горячая тема: В Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України
Важное за сутки
01 фев 2017
19025

В мережі розповсюдили емоційне відео із закликом не здавати Авдіївку (відео)

Користувачі мережі Інтернет активно розповсюджують відео, на якому мешканка Авдіївки вкрай емоційно просить українських військових не віддавати контроль над містом проросійським терористам,

01 фев 2017
12379

РФ уже реализует новый сценарий против Украины — глава контрразведки

Виталий Найда, занимающий пост главы контрразведки Службы безопасности Украины, рассказал о новом сценарии, который Россия реализовывает в Украине. Как передаёт replyua.net со ссылкой на комментарий

01 фев 2017
11933

Відомий воїн АТО пояснив, чому відбулося загострення під Авдіївкою

В інтерв’ю одному з українських видань генерал-майор Ігор Гордійчук заявив, що, пішовши на посилення бойових дій в районі Авдіївки, проросійські бойовики демонструють свою агонію та хочуть покращити

Последние новости

ВМС України відреагували на обстріл Ан-26

Хиллари Клинтон решила посвятить себя творчеству

Украинцы в Америке просят США усилить санкции против РФ

Политолог назвал Минские соглашения «выгодной фикцией»

Стала відома дата суду України проти Росії

В Раде просят проверить на сепаратизм экс-мэра Ужгорода

Гройсман поїде завдяки домовленостям Порошенка в Ізраїль

Тараненко: билеты на «Евровидение» смогут купить украинцы с разным уровнем доходов

Социологи выяснили, кому больше всего доверяют граждане Украины

Оппозиционер из РФ сделал разоблачительное заявление о России

Влада ФРН прокоментувала події в Авдіївці

МВФ пропонує підвищити в Україні пенсійний вік

Мининфраструктуры сообщает о появлении нового авиаперевозчика в Украине

В Нацполіції побоюються, що в Авдіївці виникне мародерство

Блумберг составил рейтинг стран с самым высоким индексом старения

Виділена Гройсманом ділянка непридатна для Львівського сміттєзвалища

Керівник Авдіївського коксохіму розповів про складну ситуацію на заводі

Шефчович намекнул Трампу, кто является его главным союзником

Эксперт: как же неумело выдают себя соратники Тимошенко, ребята из «Батькивщины»

Украина установила новый европейский рекорд

 Новости за день