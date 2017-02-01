Керівник Авдіївського коксохіму розповів про складну ситуацію на заводі

Гендиректор коксохімічного заводу в Авдіївці Муса Магомедов переконує, що незважаючи на постійні обстріли працівники очолюваного ним підприємства прикладуть максимум зусиль для того, аби мешканці міста не залишилися без тепла, про що повідомляє replyua.net.
За його словами, в даний час підприємство почало витрачати дуже великі гроші для обігріву Авдіївки. Керівники коксохіму також наголосили, що буде і в подальшому направляти тепло жителям будинків. Було прийняте рішення про переведення роботи одного з котлів підприємства на природній газ, певна частина обладнання була законсервована.
«Суть ситуації на заводі полягає у тому, що два введення, на яких ми знаходилися, з чотирьох спочатку було відбито один, а після цього інший. У зв’язку з такою ситуацією, усвідомлюючи, що самостійною генерацією не вдасться забезпечити необхідне виробництво, перед нами постав вибір: обігрівати або місто, або батареї. Тому нами було виведено батареї в консервацію, а теплові ресурси направилися на те, щоб обігріти місто. Наразі ми робимо все, щоб і батареї зберегти, і місто обігріти. Задоволення це не з дешевих, проте у нас є розуміння того, що якщо ми залишимо без тепла людей, це буде порушення моральних норм», - пояснив свою точку зору Магомедов.