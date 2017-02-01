Украина установила новый европейский рекорд

Среди всех государств Европы Украина вышла на первое место по экспорту грецких орехов, информирует replyua.net со ссылкой на данные пресс-службы Министерства продовольствия и аграрной политики Украины.
В сообщении говорится о том, что также украинские производители установили еще один рекорд – теперь Украина входит в первую пятерку стран всего мира по объемам производства этого продукта. По словам Ольги Трофимцевой, заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции, развитие производства нишевой продукции в Украине, которая интересна, в первую очередь, для средних и малых производителей, для Министерства является на сегодняшний день приоритетом.
«Для экспорта и развития промышленного производства грецких орехов в Украине нужно создавать кластеры или кооперативы, и на сегодня производство этого продукта раздроблено по своей структуре. Такая ситуация мешает не только выходу на внешний рынок, но и упорядочению работы данной отрасли на внутреннем рынке Украины», подчеркнула Трофимцева. По ее словам, нужно объединять производителей, и тогда можно будет решить множество проблем.