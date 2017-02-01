Дарка Оліфер розповіла про результати зустрічі ТКГ

Тристороння контактна групу закликає повністю припинити вогонь та розвести озброєння на відстань, яку було передбачено у Мінських домовленостях від 19 вересня 2014 року. Про це у середу розповіла прес-секретар представника України у Тристоронній контактгрупі Леоніда Кучми Дарка Оліфер після завершення переговорів у тристоронньому форматі 1-го лютого, інформує replyua.net.
Крім того, у переговорах всі три сторони підтвердили необхідність, щоб Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ отримала повний та безперешкодний доступ до всіх ділянок зони АТО. «Представники ОРДО мають забезпечити всі необхідні умови для того, щоб ремонтні бригади могли виконувати свою роботу безперешкодно. Потрібно негайно відновити постачання газу, електрики та води до населених пунктів, які залишилися без всього цього необхідного. Наразі Авдіївка знаходиться під загрозою техногенного та гуманітарного колапсу. У випадку, якщо станеться катастрофа, то вся відповідальність буде лежати на бойовиках «ДНР», - наголосила вона. Як відомо, до цього часу вже більше двох років не було виконано жодного пункту Мінських угод, оскільки першим етапом (вимогою) являється повне припинення бойових дій, що не відбувається.