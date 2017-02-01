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Росія змінює тактику - контррозвідка

Росія змінює тактику - контррозвідка
Російська Федерація намагається розхитати стабільність у кожному окремому регіоні України, при цьому застосовуючи навіть кримінальні методи. Про це розповів керівник контррозвідки Служби безпеки України Віталій Найда, передає replyua.net.

За його словами, російські агресори перейшли на новий рівень інформаційної гібридної війни з Україною, намагаючись дестабілізувати ситуацію за допомогою кримінальних методів. Путін використовує бандитів з України та Росії. Найда зауважив, що Кремль не прискіпливий у відборі кандидатів, тому використовує як і дрібних хуліганів, так і «серйозних» бандитів. В їхні завдання входять підриви в місцях масового скупчення людей, немотивовані (випадкові) вбивства та інші методи, які роками використовують терористичних та кримінальних колах для розпалу внутрішньої війни.

«Якщо раніше Росія покладала надії на свої підготованих засланців в окремі області України, то на сьогоднішній день стратегія Кремля пройшла мутацію. Сьогодні ставка йде на кримінал: людей, які мають по декілька судимостей і не мають ніякого перспективного майбутнього. Саме вони готові за дрібні винагороди вбивати та сіяти паніку. Однак сьогодні ситуація знаходиться під повним контролем українських спецслужб», - зауважив Найда.
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