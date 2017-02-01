Украинские производители снижают цены на продукты из свинины

В течение января розничные цены на продукты из свинины продолжали снижаться, и больше всего за несколько недель подешевел свиной стейк, информирует replyua.net со ссылкой на данные Ассоциации свиноводов Украины.
За один месяц стоимость свиного стейка снизилась на 6,6 гривен за один килограмм. Кроме того, на большинстве украинских рынков дешевела свиная вырезка. Ее цена снизилась почти на четыре процента – до 102 гривен за килограмм. Свиная грудинка также снизилась в цене на четыре процента, и сейчас килограмм этого продукта можно приобрести за 66 гривен. Помимо этой продукции, также незначительно снижались цены на фарш, лопатку, бедренную часть и корейку.
За январь эта продукция снизилась в цене на полтора-два процента, или на 1-1,5 гривен. Дороже всего на рынках Украины покупателям обходится вырезка – примерно в 103 гривны. Самым дешевым продуктом из свинины по-прежнему остается фарш – примерно 60 гривен за килограмм. По состоянию на 30 января килограмм грудинки на рынках стоит около 74 гривен, свиная шея – 96 гривен, лопатка – 79 гривен, корейка – 94 гривны.