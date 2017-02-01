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Кабмін відтермінував регулювання цін на ліки

Кабмін відтермінував регулювання цін на ліки
Як повідомляє офіційна прес-служба Міністерства охорони здоров'я, початок регулювання вартості ліків в українських аптеках перенесли з лютого на квітень, інформує replyua.net.

Попередньо Кабінетом міністрів передбачалось введення правила референтного утворення цін на окремі групи лікарських засобів з 1 лютого 2017 року. Однак в профільному міністерстві заявили, що частина представників фармацевтичної сфери звернулись до МОЗ з проблемою, що до 1 лютого вони не встигли продати раніше придбані по старим цінам ліки. Представники уряду зазначили, що вони вирішили піти назустріч фармацевтичним компаніям і перенести дану інновацію на 1 квітня водночас з запровадженням державної програми відшкодування вартості медикаментів. З Держбюджету на ці потреби раніше було виділено 500 мільйонів гривень.

Загалом до переліку лікарських засобів, на які очікує зниження їх вартості, входять препарати для лікування бронхіальної астми, серцево-судинних захворювань та цукрового діабету другого типу. Список ліків з трьох категорій включає 89 позицій. Вартість буде регулюватися за рахунок моніторингу інформації про їх ціну у сусідній Польщі, Угорщині, а також Словаччині, Латвії та Чехії.
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