Російські військові вдалися до обстрілу літака ВСМ України в районі Чорного моря

Видання «Думская» з посиланням на інформацію штабу українських ВМС повідомило про обстріл військового літака Ан-26 в акваторії Чорного моря з борту корабля, який належить ВМС Росії, повідомляє replyua.net. Як стало відомо, ця подія трапилася над Одеським газовим сховищем. По повітряному судну було відкрито вогонь із застосуванням стрілецької зброї з борту малого протичовневого корабля ЧФ РФ. Більше того, Ан-26 переміщувався у супроводі станції зенітно-ракетного комплексу, а з борту російського кораблю також були використані сигнальні ракети.
В українського літака виявився пошкоджений корпус, ніхто з членів екіпажу не постраждав. Польоти відбувалися на території, яка належить Україні. У Ан-26 не було зброї.
Факт даного інциденту був підтверджений прес-секретарем ВМФ Олегом Чубуком, про що повідомили «Українські новини». Разом з цим, він додав, що деталі цього інциденту у Міноборони повідомлять трохи згодом. Як відомо, раніше українське морське судно було обстріляне в районі Чорного моря за ініціативою російських військових. При цьому, російська сторона відразу звинуватила у цьому Україну, заявивши, що остання почала стріляти по буровим платформам «Чорноморнафтогазу».