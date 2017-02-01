Савченко пропонує повернути Донбас через відмову від Криму

Нардеп Надія Савченко стверджує, що у неї є кілька конкретних планів повернення окупованих територій Донбасу під контроль України, і вона неодноразово розповідала про нього політикам, повідомляє replyua.net. Свою точку зору нардеп озвучила в інтерв’ю ЗМІ. При цьому вона поскаржилася на недостатні повноваження, які у неї є. «Я намагалася донести свою думку нашим політичним лідерам, представникам силових відомств і пропонувала скористатися моїми ідеями. Мною було запропоновано багато способів вирішення ситуації. Але мої слова кілька разів мої слова перекручували так, ніби я казала, що нам потрібно здати Крим. Ні», - заявила вона.
«Високопосадовці постійно заявляють, що Донбас можна повернути мирним шляхом, проте я стверджую, що ціною цього буде відмова від Криму. І нехай про це багато говорять, але так і буде», - підкреслила Савченко.
Крім того, вона додала, що має покроковий план, який допоможе у деокупації Криму, проте зазначила, що його оголосить лише після того, «як у нас хоча б щось вийде з Донбасом». Від надання інформації щодо терміну реалізації свого плану політик відмовилася.