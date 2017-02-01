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В МОЗ розповіли, скільки за останній тиждень померло від грипу

В МОЗ розповіли, скільки за останній тиждень померло від грипу
Протягом минулого тижня троє громадян України померли у зв’язку з ускладненнями від грипу, передає replyua.net з посиланням на прес-службу МОЗ. На території Кіровоградської та Сумської областей є померлі від грипу. Крім того, в міністерстві наголосили, що наразі епідемічний процес в Україні зберігається на невисокому рівні. За останні сім днів інтенсивність захворюваності не перевищувала 26,2% від загального рівня епідемії. Протягом останнього тижня минулого місяця на 4,5% знизилися темпи збільшення захворюваності громадян в Україні.

За інформацією на сьогодні столична область є лідером за показниками захворюваності на грип, а найменша кількість хворих на території Тернопільської області. Зниження темпу приросту хворих серед дорослого населення склало 17%, а серед осіб до 17 років – на 7%. Відповідно до повідомлення, епідемпоріг перевищений на 22% лише на Волині.

У відповідності і статистикою, яку надали лікарні, відомо, що за останні сім днів в країні показник хворих на грип та ГРВІ становив приблизно 181 729 осіб, з них 62,4% – діти у віці до 17 років. Для того, аби почати лікування в стаціонарі, було вирішеного госпіталізувати 6 114 осіб.
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