Експерт: обстріл Авдіївки – це помста Путіна за невдалу телефонну розмову з Трампом

Відомий український політичний експерт Тарас Чорновіл в ефірі одного з українських телеканалів зазначив, що складається враження, що тільки-но президент РФ Володимир Путін поклав слухавку, закінчивши телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, як відразу викликав до себе військове командування РФ, якому дав наказ розпочати наступальну операцію в Україні.
«Красномовним є використання «градів», адже, коли обстріл відбувається з артилерії, то можна відбріхуватися і розказувати, що не ми робили напад, його робив хтось інший. В даному випадку обстріл «градами» - це демонстративна, показова акція росіян. Стріляли не тільки по позиціях ВСУ, а й по підприємствах, житловому сектору і це при тому, що російські безпілотними не один раз вже літали і вирахували позиції українських військових», – зазначив експерт.
Тарас Чорновіл висловив думку, що деякі експерти помиляються, коли говорять, що обстрілом Авдіївки Путін хоче задобрити Трампа, насправді ж телефонна розмова Путіна з Трампом мала негативний відтінок для Путіна і саме це змусило російського президента знову «вдарити» по Україні. «Ескалація в Авдіївці – це не є прорив, це не є певне захоплення окремих українських територій, але це є своєрідна помста Путіна за невдалу телефонну розмову, з другого боку загострення ситуаціх в Авдіївці – це дестабілізаційний акт, покликаний посіяти паніку в Україні», – зазначив експерт.