валюта
СпецтемаВійськові ЗСУ увійшли до Комінтернового – реакція соцмереж

Експерт: обстріл Авдіївки – це помста Путіна за невдалу телефонну розмову з Трампом

Експерт: обстріл Авдіївки – це помста Путіна за невдалу телефонну розмову з Трампом
Відомий український політичний експерт Тарас Чорновіл в ефірі одного з українських телеканалів зазначив, що складається враження, що тільки-но президент РФ Володимир Путін поклав слухавку, закінчивши телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, як відразу викликав до себе військове командування РФ, якому дав наказ розпочати наступальну операцію в Україні.

«Красномовним є використання «градів», адже, коли обстріл відбувається з артилерії, то можна відбріхуватися і розказувати, що не ми робили напад, його робив хтось інший. В даному випадку обстріл «градами» - це демонстративна, показова акція росіян. Стріляли не тільки по позиціях ВСУ, а й по підприємствах, житловому сектору і це при тому, що російські безпілотними не один раз вже літали і вирахували позиції українських військових», – зазначив експерт.

Тарас Чорновіл висловив думку, що деякі експерти помиляються, коли говорять, що обстрілом Авдіївки Путін хоче задобрити Трампа, насправді ж телефонна розмова Путіна з Трампом мала негативний відтінок для Путіна і саме це змусило російського президента знову «вдарити» по Україні. «Ескалація в Авдіївці – це не є прорив, це не є певне захоплення окремих українських територій, але це є своєрідна помста Путіна за невдалу телефонну розмову, з другого боку загострення ситуаціх в Авдіївці – це дестабілізаційний акт, покликаний посіяти паніку в Україні», – зазначив експерт.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Військові ЗСУ увійшли до Комінтернового – реакція соцмереж
Важное за сутки
31 янв 2017
19940

Експерт дав прогноз щодо повномасштабної війни України з Росією

Збройні сили України на даний момент знаходяться в хорошій бойовій формі і здатні дати гідну відсіч російській армії в разі відкритої повномасштабної війни. Про це розповів український військовий

31 янв 2017
14315

Блогер: обстрел оккупантами Авдеевки – это плевок в лицо Черныша, Пинчука, Тимошенко и Савченко

Известный украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что главный урок ужасного обстрела Авдеевки прост и очевиден. По его мнению, каждый здравомыслящий,

31 янв 2017
12142

Тимчук пояснив, які наслідки для РФ матимуть обстріли Авдіївки

В інтерв’ю ЗМІ нардеп Дмитро Тимчук висловив переконання, що оскілки Україна отримала від РФ гарантії у письмовій формі гарантії безпеки, обстріли підконтрольними Кремлю терористами Авдіївка матимуть

Последние новости

Блогер: сравните наступление на Дебальцево и Авдеевку и поймите, что обстрел Авдеевки – это просто нервы Путина

Експерти знайшли докази співпраці Леха Валанси с КДБ

Журналіст: умовою припинення обстрілів для ремонту Коксохіму росіяни виставлять залишення Авдіївки українцями

Обстріли на Авдіївському напрямку зменшилися – Жебрівський

Експерт: обстріл Авдіївки – це помста Путіна за невдалу телефонну розмову з Трампом

Експерт назвав стратегічні причини ескалації боїв на Донбасі

Стало відомо, чому не відбулися екстрені переговори по Авдіївці

Відомий воїн АТО пояснив, чому відбулося загострення під Авдіївкою

Волонтер: Москва снова проиграла, на этот раз в Авдеевке

Семерак: из-за коксохима в Авдеевке может начаться техногенная катастрофа

Нардеп: жителям Донбасса обещали поддержку, но регион на грани катастрофы

В Держдепі США прокоментували загострення ситуації на Донбасі

Пляж в Ялте назвали одним из самых «сексуальных» в Европе

МВФ все ще наполягає на підвищенні пенсійного віку в Україні

МВФ потребовал повысить пенсионный возраст в Украине

Ученые прогнозируют исчезновение ледников в Арктике уже через 25 лет

Військовий розповів про можливості угрупувань Росії на Донбасі

Нардеп: в России началась борьба за кресло Путина

Ситуація під Авдіївкою під цілковитим контролем ЗСУ - Муженко

Рева выступил против блокады оккупированных территорий

 Новости за день