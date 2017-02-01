Стало відомо, чому не відбулися екстрені переговори по Авдіївці

Запланована на вчора екстрена зустріч Тристоронньої контактної групи у режимі скап-конференції не відбулася у зв’язку з відсутністю представників РФ та самопроголошеної влади «ДНР» та «ЛНР». Як повідомляє replyua.net, про це у соцмережі написала Дарка Оліфер, яка займає посаду прес-секретаря українського представника у мінській контактній групі Леоніда Кучми.
«Напередодні засідання Тристоронньої контактної групи між представниками Києва, Москви та ОРДЛО в режимі відео не відбулося через те, що представники двох останніх відмовилися брати у них участь. В той же самий час, українські представники взяли участь в дискусіях відносно ситуації в районі Авдіївки з керівником СММ ОБСЄ в Україні, очільником робочої підгрупи з питань безпеки Ертугулом Апаканом, спецпредставником чинного керівника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартином Сайдіком та військовими представниками України та Росії», - зазначила Оліфер.
Як уже повідомлялося, вчора український президент дав доручення щодо проведення надзвичайного засідання Тристоронньої контактної групи. Подібне рішення було прийнято через потужні обстріли терористів, які призвели до надзвичайної ситуації в місті Авдіївка.