валюта
СпецтемаВійськові ЗСУ увійшли до Комінтернового – реакція соцмереж

Стало відомо, чому не відбулися екстрені переговори по Авдіївці

Стало відомо, чому не відбулися екстрені переговори по Авдіївці
Запланована на вчора екстрена зустріч Тристоронньої контактної групи у режимі скап-конференції не відбулася у зв’язку з відсутністю представників РФ та самопроголошеної влади «ДНР» та «ЛНР». Як повідомляє replyua.net, про це у соцмережі написала Дарка Оліфер, яка займає посаду прес-секретаря українського представника у мінській контактній групі Леоніда Кучми.

«Напередодні засідання Тристоронньої контактної групи між представниками Києва, Москви та ОРДЛО в режимі відео не відбулося через те, що представники двох останніх відмовилися брати у них участь. В той же самий час, українські представники взяли участь в дискусіях відносно ситуації в районі Авдіївки з керівником СММ ОБСЄ в Україні, очільником робочої підгрупи з питань безпеки Ертугулом Апаканом, спецпредставником чинного керівника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартином Сайдіком та військовими представниками України та Росії», - зазначила Оліфер.

Як уже повідомлялося, вчора український президент дав доручення щодо проведення надзвичайного засідання Тристоронньої контактної групи. Подібне рішення було прийнято через потужні обстріли терористів, які призвели до надзвичайної ситуації в місті Авдіївка.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Військові ЗСУ увійшли до Комінтернового – реакція соцмереж
Важное за сутки
31 янв 2017
19940

Експерт дав прогноз щодо повномасштабної війни України з Росією

Збройні сили України на даний момент знаходяться в хорошій бойовій формі і здатні дати гідну відсіч російській армії в разі відкритої повномасштабної війни. Про це розповів український військовий

31 янв 2017
14315

Блогер: обстрел оккупантами Авдеевки – это плевок в лицо Черныша, Пинчука, Тимошенко и Савченко

Известный украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что главный урок ужасного обстрела Авдеевки прост и очевиден. По его мнению, каждый здравомыслящий,

31 янв 2017
12142

Тимчук пояснив, які наслідки для РФ матимуть обстріли Авдіївки

В інтерв’ю ЗМІ нардеп Дмитро Тимчук висловив переконання, що оскілки Україна отримала від РФ гарантії у письмовій формі гарантії безпеки, обстріли підконтрольними Кремлю терористами Авдіївка матимуть

Последние новости

Блогер: сравните наступление на Дебальцево и Авдеевку и поймите, что обстрел Авдеевки – это просто нервы Путина

Експерти знайшли докази співпраці Леха Валанси с КДБ

Журналіст: умовою припинення обстрілів для ремонту Коксохіму росіяни виставлять залишення Авдіївки українцями

Обстріли на Авдіївському напрямку зменшилися – Жебрівський

Експерт: обстріл Авдіївки – це помста Путіна за невдалу телефонну розмову з Трампом

Експерт назвав стратегічні причини ескалації боїв на Донбасі

Стало відомо, чому не відбулися екстрені переговори по Авдіївці

Відомий воїн АТО пояснив, чому відбулося загострення під Авдіївкою

Волонтер: Москва снова проиграла, на этот раз в Авдеевке

Семерак: из-за коксохима в Авдеевке может начаться техногенная катастрофа

Нардеп: жителям Донбасса обещали поддержку, но регион на грани катастрофы

В Держдепі США прокоментували загострення ситуації на Донбасі

Пляж в Ялте назвали одним из самых «сексуальных» в Европе

МВФ все ще наполягає на підвищенні пенсійного віку в Україні

МВФ потребовал повысить пенсионный возраст в Украине

Ученые прогнозируют исчезновение ледников в Арктике уже через 25 лет

Військовий розповів про можливості угрупувань Росії на Донбасі

Нардеп: в России началась борьба за кресло Путина

Ситуація під Авдіївкою під цілковитим контролем ЗСУ - Муженко

Рева выступил против блокады оккупированных территорий

 Новости за день