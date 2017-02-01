Семерак: из-за коксохима в Авдеевке может начаться техногенная катастрофа

Из-за ситуации, сложившейся на коксохимическом заводе в Авдеевке, региону угрожает техногенная катастрофа. Как сообщает replyua.net, об этом Остап Семерак написал на своей странице в Фейсбуке.
По словам министра природных ресурсов и экологии, нужно понимать, что ситуация на предприятии в Авдеевке может спровоцировать техногенную катастрофу. «Эта техногенная катастрофа станет угрозой для жизни и здоровья тысяч граждан Украины. Пока сотрудники коксохима пытаются контролировать ситуацию, и в настоящий момент на заводе трудятся шесть тысяч человек», пишет Семерак. По его словам, Министерство экологии находится на постоянной связи с руководством предприятия, и по состоянию на этот час угроза из-за консервации цехов пока остановлена.
«Сотрудники принимают все меры для нормализации ситуации во всех цехах. Нужно отметить, что на протяжении последнего года из-за того, что завод расположен в зоне боевых действий, инспекторы не имели возможности проверить деятельность предприятия», подчеркивает министр. Семерак при этом отметил, что проверки осуществлялись лишь на реке Казенный Торец, куда сбрасывают сточные воды предприятия.