Порошенко видав доручення стосовно ситуації в Авдіївці

Голова Української держави дав завдання очільникам обласних адміністрацій та Київської міськради зайнятися нагальним питанням підготовки гуманітарної підтримки жителів Авдіївки, які потерпають від руйнівних наслідків постійних обстрілів з боку російських бойовиків. Інформацію про це оприлюднено на сайті Президента, повідомляє replyua.net
Зокрема зазначається, що в місті немає світла, обмежено тепло- та водопостачання. Серед невідкладних заходів, які треба вжити, мова йде про надання населенню теплого одягу, забезпечення регіону дизельним паливом, засобами для обігріву, їжею. Також Порошенко наказав дослідити можливості тимчасового розміщення населення Авдіївки в інших містах на випадок, якщо буде прийнято рішення про повну евакуацію. Задля координування необхідних заходів створено спеціальне відомство з підготовки гуманітарної допомоги для жителів постраждалого регіону. Його керівником призначено очільника Донецької адміністрації Павло Жебрівського.
Варто зазначити, що завдяки зусиллям небайдужого населення, вже функціонують і приймають допомогу пункти в Києві, Харкові та Дніпрі.