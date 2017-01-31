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Порошенко видав доручення стосовно ситуації в Авдіївці

Порошенко видав доручення стосовно ситуації в Авдіївці
Голова Української держави дав завдання очільникам обласних адміністрацій та Київської міськради зайнятися нагальним питанням підготовки гуманітарної підтримки жителів Авдіївки, які потерпають від руйнівних наслідків постійних обстрілів з боку російських бойовиків. Інформацію про це оприлюднено на сайті Президента, повідомляє replyua.net

Зокрема зазначається, що в місті немає світла, обмежено тепло- та водопостачання. Серед невідкладних заходів, які треба вжити, мова йде про надання населенню теплого одягу, забезпечення регіону дизельним паливом, засобами для обігріву, їжею. Також Порошенко наказав дослідити можливості тимчасового розміщення населення Авдіївки в інших містах на випадок, якщо буде прийнято рішення про повну евакуацію. Задля координування необхідних заходів створено спеціальне відомство з підготовки гуманітарної допомоги для жителів постраждалого регіону. Його керівником призначено очільника Донецької адміністрації Павло Жебрівського.

Варто зазначити, що завдяки зусиллям небайдужого населення, вже функціонують і приймають допомогу пункти в Києві, Харкові та Дніпрі.
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