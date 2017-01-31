Європа відреагувала на обстріли Авдіївки

Європейська служба зовнішньополітичної діяльності опублікувала заяву щодо ситуації, що склалась останніми днями на Донеччині, повідомляє replyua.net. В ній зазначено, що постійні обстріли в районі Авдіївки, які спричинили появу жертв та поранених, є зухвалим порушенням мінських домовленостей, внаслідок чого мирне населення регіону знаходиться в великій небезпеці.
Небезпека для місцевих жителів спричинена не тільки військовими діями, а й серйозними проблемами в наданні комунальних послуг. Європейське відомство закликало терміново припинити обстріли, щоб комунальні служби мали можливість провести необхідні ремонтні роботи. Також в заяві відмічено, що важливим пунктом мінських домовленостей є надання можливості до безперешкодного пересування територією зони конфлікту представникам ОБСЄ.
Раніше вже зазначалося, що домовленості щодо припинення вогню о 12 годині дня не мали успіхів. В Авдіївці на даний момент існують проблеми з водо- та електропостачанням. Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомляв, що проведення ремонтних робіт сьогодні вже неможливо. Питання масової евакуації населення буде вирішено після 17 години вечора.