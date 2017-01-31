Ремонт ліній електропостачання в Авдіївці сьогодні неможливий через постійні обстріли

В місті Авдіївка не припиняються постійні обстріли зі сторони бойовиків. Це унеможливлює проведення ремонтних робіт ліній електропостачання. Таку інформацію надав на своїй сторінці в Фейсбуці очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає replyua.net. В той же час волонтер Петро Дудник зазначив, що після 17 години стане відоме остаточне рішення щодо масової евакуації жителів міста.
Раніше зазначалося,що Петро Порошенко скликав сьогодні, 31 січня, позачергове зібрання РНБО через загострення ситуації в Авдіївці.
Даний регіон з 29 січня піддається постійним обстрілам бойовиків, в місті відсутнє водопостачання, електрика та можливе відімкнення опалення. За повідомленнями Павла Жебрівського, почалась часткова евакуація місцевого населення, але паніки в місті немає. В сусідні міста Констянтинівку та Білецьке вивозяться люди з особливими потребами і важкохворі пацієнти з місцевої лікарні. В місто налагоджено надходження електрогенераторів, продуктів харчування та організовано діяльність польових кухонь.