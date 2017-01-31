Київські копи побили чоловіка за те, що він знімав їх на відео



Прокуратура Києва почала досудове розслідування щодо працівників управління Патрульної поліції, які побили людину через те, що вона знімала їх на відео. Про це йдеться у повідомленні прес-центру столичної прокуратури 31-го січня,



«Чоловік хотів зафіксувати на камеру мобільного телефону незаконні, за його словами, дії представників влади», - зазначається у тексті повідомлення. Інформацію щодо даного інциденту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Проти горе-поліцейських порушено кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів. В той самий час у повідомленні не вказуються імена та звання «правопорушників-правоохоронців». Також невідомо, де вони зараз знаходяться.



Також у повідомленні наголошується, що відеозаписи, який знімав потерпілий, та який було вилучено з камери спостереження, буде долучено до кримінальної справи. Як повідомлялося раніше, за даними засобів масової інформації, в одному із гаражних кооперативів столиці представники патрульної поліції побили громадянина України та незаконно вилучили у нього мобільний телефон, на який він знімав «поліцейську сутичку».

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Горячая тема: «Скоро закончатся»: Сеть встревожило коллективное фото главарей «ЛНР» Прокуратура Києва почала досудове розслідування щодо працівників управління Патрульної поліції, які побили людину через те, що вона знімала їх на відео. Про це йдеться у повідомленні прес-центру столичної прокуратури 31-го січня, передає replyua.net «Чоловік хотів зафіксувати на камеру мобільного телефону незаконні, за його словами, дії представників влади», - зазначається у тексті повідомлення. Інформацію щодо даного інциденту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Проти горе-поліцейських порушено кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів. В той самий час у повідомленні не вказуються імена та звання «правопорушників-правоохоронців». Також невідомо, де вони зараз знаходяться.Також у повідомленні наголошується, що відеозаписи, який знімав потерпілий, та який було вилучено з камери спостереження, буде долучено до кримінальної справи. Як повідомлялося раніше, за даними засобів масової інформації, в одному із гаражних кооперативів столиці представники патрульної поліції побили громадянина України та незаконно вилучили у нього мобільний телефон, на який він знімав «поліцейську сутичку».