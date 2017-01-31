Генерал розповів про підготовку ЗС РФ під Авдіївкою

Під час екстреного засідання Військового кабінету РНБО, яке має відбутися у вівторок, 31-го січня, скоріше за все, будуть обговорювати ескалацію бойових дій у Авдіївці та планувати відповідні удари Збройних сил України, зокрема, застосування артилерії всіх калібрів. Таку думку висловив колишній заступник керівника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Романенко Ігор, інформує replyua.net.
«Відразу потрібно приймати рішення щодо того, що Російська Федерація стягує туди свої війська. Вони будуть застосовувати артилерію всіх калібрів, в тому числі, за непідтвердженою інформацією, і артилерію калібру, який розраховано для застосування ядерної зброї», - розповів він. При цьому офіцер зауважив, що на даний момент ситуація не потребу введення військового стану.
«Насамперед потрібно пам’ятати, що військовий стан означає, що політичну і дипломатичну частину війни доведеться припинити», - зазначив Романенко. В той самий час він висловив сподівання, що на зустрічі Військового кабінету РНБО буде прийняте рішення щодо військової дії для владнання ситуації, однак при цьому потрібно не перестаратися, щоб не допустити ще більшого протистояння, оскільки для України на сьогодні це непотрібно.