Опрос: украинцы одобряют введение Минздрава

Социологическая группа «Рейтинг» провела крупный опрос в Украине и выяснила, что примерно 21 процент украинских граждан не доверяют семейным врачам, сообщает replyua.net со ссылкой на УНИАН.
Социологи выяснили, что нововведение Минздрава одобрили около 53 процентов украинцев, еще 26 процентов пока не смогли ответить на вопрос, можно ли доверять семейным врачам, и 21 процент украинцев ответили отрицательно. Примерно две трети украинцев заявили о том, что уже знают, кто будет их семейным врачом, оставшиеся тридцать процентов затруднились с ответом. Самое интересное и то, что о своем семейном враче рассказали, как правило, люди старшего возраста, а молодежь отмечала, что не знает, к какому врачу будет ходить. Кроме того, украинские женщины оказались более осведомленными в этом вопросе, нежели мужчины.
При этом уровень доверия к специалисту украинцы будут определять по частоте посещений этого специалиста. Около 80 процентов граждан, которые уже знают своего семейного врача, отметили, что доверяют ему, как специалисту. Напомним, что свой выбор украинцы должны сделать до июля текущего года.