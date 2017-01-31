Президент України збирає Військовий кабінет РНБО через ескалацію на Донбасі

Президент України Петро Порошенко в екстреному порядку збирає у вівторок, 31-го січня, Військовий кабінет Ради національної безпеки та оборони. Про це сьогодні повідомляє українське видання «Інтерфакс» з посиланням на власні джерела, передає replyua.net.
«У вівторок в другій половині дня заплановано проведення наради Військового кабінету РНБО. До зустрічі долучиться також глава держави», - розповів співрозмовник. Згідно з повідомленням, це стосується, зокрема, загострення бойових дій в районі Авдіївки. Як повідомлялося раніше, президент Петро Порошенко був змушений достроково перервати свій візит до Берліну через загострення ситуації в зоні АТО.
Як відомо, з неділі, 29-го січня, російсько-сепаратистські війська почали ескалацію конфлікту в районі Авдіївки: значно збільшили кількість обстрілів, в тому числі і з забороненого Мінськими угодами озброєння, та протягом декількох послідуючих діб провели ряд спроб прорвати оборони ЗСУ на даному напрямку. В результаті обстрілів загинуло багато військових Збройних сил України та ще більше проросійських бойовиків. Крім того, страждає мирне населення, оскільки снаряди та міни влучають у житлові будинки. Наразі припинення вогню чекає 80 автобусів та 2 електрички, щоб почати евакуацію людей.