валюта
СпецтемаМартиненко: перш ніж подзвонити Путіну Трамп провів телефонну розмову з Порошенко

Президент України збирає Військовий кабінет РНБО через ескалацію на Донбасі

Президент України збирає Військовий кабінет РНБО через ескалацію на Донбасі
Президент України Петро Порошенко в екстреному порядку збирає у вівторок, 31-го січня, Військовий кабінет Ради національної безпеки та оборони. Про це сьогодні повідомляє українське видання «Інтерфакс» з посиланням на власні джерела, передає replyua.net.

«У вівторок в другій половині дня заплановано проведення наради Військового кабінету РНБО. До зустрічі долучиться також глава держави», - розповів співрозмовник. Згідно з повідомленням, це стосується, зокрема, загострення бойових дій в районі Авдіївки. Як повідомлялося раніше, президент Петро Порошенко був змушений достроково перервати свій візит до Берліну через загострення ситуації в зоні АТО.

Як відомо, з неділі, 29-го січня, російсько-сепаратистські війська почали ескалацію конфлікту в районі Авдіївки: значно збільшили кількість обстрілів, в тому числі і з забороненого Мінськими угодами озброєння, та протягом декількох послідуючих діб провели ряд спроб прорвати оборони ЗСУ на даному напрямку. В результаті обстрілів загинуло багато військових Збройних сил України та ще більше проросійських бойовиків. Крім того, страждає мирне населення, оскільки снаряди та міни влучають у житлові будинки. Наразі припинення вогню чекає 80 автобусів та 2 електрички, щоб почати евакуацію людей.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Скоро закончатся»: Сеть встревожило коллективное фото главарей «ЛНР»
Важное за сутки
30 янв 2017
16153

«Скоро закончатся»: Сеть встревожило коллективное фото главарей «ЛНР»

В соцсетях активно обсуждают участившиеся случаи смертей среди «высших руководителей» самопровозглашённой «Луганской народной республики». В частности, в социальной сети Twitter распространяется

31 янв 2017
12526

Пономарь: после переговоров Путина и Трампа «случайно» началось обострение в зоне АТО

На календаре вторник, и сегодня произошло несколько важных событий. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, после переговоров Путина и

30 янв 2017
10668

Російська влада повідомила про позицію Трампа щодо військових дій на Донбасі

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів, якою є точка зору нового очільника Білого дому Дональда Трампа відносно врегулювання військових дій на Донбасі, повідомляє replyua.net. За

Последние новости

В Кабмине пообещали, что в 2017 году тарифы на коммуналку не повысятся

Пєсков пояснив, навіщо "українська влада загострила ситуацію в Авдіївці"

Синоптик рассказала о погоде в начале февраля

Київські копи побили чоловіка за те, що він знімав їх на відео

Семенченко: з Авдіївки можуть зробити нове Дебальцеве або Алеппо

Эксперт: российские власти хотят превратить Авдеевку в Алеппо

Російські найманці опанували українську мову: шлють погрози бійцям ЗСУ

Генерал розповів про підготовку ЗС РФ під Авдіївкою

Опрос: украинцы одобряют введение Минздрава

Шокуючі подробиці знущань в Охтирській психлікарні нагадують фільм жахів

У понеділок на голови військових ЗСУ впало 1.5 тисячі мін та снарядів

Эксперт: Путин сделает вид, что не знает о ситуации в Авдеевке

Портніков пояснив, навіщо Путіну ескалація на Донбасі

Гройсман рассказал о размерах очереди в детские сады

Розвідка: Бойовики 1 АК ЗС РФ поповнюють значні втрати пораненими недолікованими бійцями

В Одессе может появиться сеть знаменитых отелей

У Росії ввели податок на опади. Соціальні мережі шоковані

Эксперт: обезьяна у штурвала не пригодна для переговоров по Донбассу

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: багато загиблих та поранених

Ученые рассказали о сексе в идеальных отношениях

 Новости за день