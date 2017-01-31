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Експерт дав прогноз щодо повномасштабної війни України з Росією

Експерт дав прогноз щодо повномасштабної війни України з Росією
Збройні сили України на даний момент знаходяться в хорошій бойовій формі і здатні дати гідну відсіч російській армії в разі відкритої повномасштабної війни. Про це розповів український військовий експерт Жданов Олег, інформує replyua.net.

У своєму повідомленні він зауважив, що наразі вже всі зрозуміли і не один раз переконалися в тому, що з російським агресором домовлятися на дипломатичному чи політичному рівні безглуздо. А це у свою чергу стимулювало ЗСУ до більш стрімкого розвитку, і на сьогоднішній день українська армія готова успішно протистояти російським загарбникам.

«Шанси 3 до 2 на користь України. Звісно, це буде не просто. Буде багато втрат, однак ми зможемо перемогти ворога. Тому що у нас не лише сильна армія, яка сформувалася менш ніж за три роки, а тому, що ми маємо для цього більше мотивації. Це пояснюється тим, що українська сторона вже зрозуміла, що з російськими окупантами домовлятися нереально, і їх потрібно перемагати тільки силою», - наголосив Жданов. Експерт зазначив, що велику роль у формуванні сильної української армії відіграли спільні міжнародні навчання, реальний бойовий досвід в АТО та створення Сил спеціальних операцій. «Все це дасть нам більше шансів отримати перемогу і звільнити окуповані території», - відзначив він.
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