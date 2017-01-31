Журналіст російського ТВ вказала на «найбільшу ганьбу України»

На власній сторінці в соцмережі російський журналіст та оглядач «Радіо Свобода» Олена Риковцева написала, хто є «найбільшою ганьбою України», повідомляє replyua.net. На її думку, це – український політолог Вячеслав Ковтун, котрий постійно бере активну участь у ток-шоу на пропагандистських російських телеканалах.
«Я планую у подальшому відстоювати власну точку зору про те, що найбільша ганьба для України - це Слава, як усі його називають, Ковтун, котрий, у відповідності до призначеної йому ролі, мав би активно відстоювати українську точку зору», - написала Риковцеваа. Крім того, вона не без іронії описала схему, згідно з якої весь час відбуваються «виступи» Ковтуна.
«У кожному ефірі одна і та ж сама схема. Після того, як Соловйов перераховує всі смертні гріхи, які, як він вважає, скоїла Україна, першому надається слово Славі. Він, у свою чергу, виступає з дуже примітивним текстом, який цілком не пов’язаний з коментарем ведучого. Наприклад, Ковтун може сказати: «Так, в Україні є певні проблеми, про які Ви згадували, однак у нас підняли мінімальну зарплату до 3200 грн!». Таким чином, не має значення, про що говорити, головне – просто говорити і поставити Соловйову «плюс» за те, що той дотримувався об’єктивності, що, у свою чергу, дає йому можливість без докорів сумління знову поливати брудом Україну», - написала журналістка.