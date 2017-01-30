«Скоро закончатся»: Сеть встревожило коллективное фото главарей «ЛНР»

В соцсетях активно обсуждают участившиеся случаи смертей среди «высших руководителей» самопровозглашённой «Луганской народной республики». В частности, в социальной сети Twitter распространяется фото, на котором запечатлены все главари так называемой «ЛНР», а красным крестом отмечены люди, о смерти которых сообщалось в последнее время. Как передаёт replyua.net со ссылкой на интернет-издание «Апостроф», внимательные пользователи обратили внимание, что в живых на фото остались только четверо из девяти террористов.
Как уточняется, на фото изображены представители так называемого первого «правительства» самопровозглашённой «Луганской народной республики». Уже известно, что среди запечатлённых на фото людей умерли первый главарь «ЛНР» Валерий Болотов, недавно скончавшийся в Москве, повесившийся в сентябре 2016-го года «премьер ЛНР» Геннадий Ципкалов, найденный мёртвым в подвале заместитель «министра обороны ЛНР» Виталий Киселев, «заместитель министра финансов ЛНР» Игорь Назаров, а также «министр сельского хозяйства ЛНР» Сергей Литвин.
В соцсетях также подчеркнули, что на фото запечатлены не все умершие. Особо внимательные пользователи отметили, что не хватает главы «Минобороны ЛНР» Александра Беднова.