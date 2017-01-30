Постріл в 6-річну дитину в Дніпрі: стали відомі нові деталі обставини

Правоохоронним органам Дніпра вдалося з’ясувати справжні обставини трагедії, яка сталася декілька днів тому, коли під час «вечірньої прогулянки» з батьками 6-ти річна дитина отримала кулю в груди. Про це повідомляє прес-секретар Головного управління Національної Дніпра Старчевська Ганна, передає replyua.net.
За словами представника поліції, правоохоронців дуже збентежило те, що свідки події досить сильно плутаються у своїх свідченнях. Після проведення ряду слідчо-оперативних дій дніпровській поліції вдалося встановити, що дитину було поранено в результаті недбалого ставлення зі зброєю – інша дитина гралася пістолетом. Хлопчик зі своєю матір’ю знаходився у гостях, де грався з іншою дитиною. «Після того, як батьки пішли на кухню, а діти залишилися самі в кімнаті, пролунав постріл. Перелякані батьки заявили поліції, що їхнього сина підстрелив невідомий чоловік під час того, як вони нібито прогулювалися», - йдеться у повідомленні.
«Наразі тривають слідчі дії. Наразі пістолет, з якого було зроблено постріл, знаходиться у поліції і проходить у справі як речовий доказ. Наразі його готують до експертиз, щоб встановити правдивість нової версії подій», - зазначила Старчевська.