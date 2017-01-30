У СБУ заявили, що не "кришують" торгівлю з бойовиками "Л/ДНР"

Служба безпеки України вважає «популістськими» дії окремих політиків, які організували протести та блокування руху залізничного транспорту в певних районах Донбасу. Про це у понеділок, 30-го січня, йдеться у повідомленні прес-центру СБУ на сайті відомства, передає replyua.net.
«Протягом останній кількох днів деякі політики, які вирішили прикриватися політичними закликами щодо «зупинки торгів з окупантом», яку начебто «кришує» Служба безпеки, закликаючи до введення «економічної блокади», організували акції протестів, які блокують рух на залізниці окремих районів Луганщини та Донеччини», - зазначили у повідомленні.
В той самий час СБУ відкидає будь-які звинувачення на свою адресу щодо фінансової зацікавленості у торгівлі з терористами, при цьому заявляючи, що вони підтримують рішення своїх колег «які стоять на передньому боці боротьби з тероризмом». У Службі безпеки нагадали, що контроль над перетином лінії розмежування вантажів та інших транспортних засобів здійснюється згідно з законами України про антитерористичні заходи. Як відомо, дозволи на переміщення суб’єктів господарювання з і на окуповані території надають у Координаційному центрі, до якого також входять представники СБУ.