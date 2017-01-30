Мартиненко: перш ніж подзвонити Путіну Трамп провів телефонну розмову з Порошенко

Гендиректор інформаційної агенції «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко в ефірі одного з українських телеканалів зазначив, що даремно дехто з експертів вважає, що президент США Дональд Трамп знехтував позицією України і спершу вирішив почути думку впливових політичних лідерів, зокрема президента РФ Володимира Путіна стосовно подій в Україні. За інформацією Мартиненка, телефонна розмова Трампа і Порошенка вже відбулася в той час, коли президент України вітав Трампа після інаугурації. Тоді це не була звичайна формальність, а довга розмова.
За словами Мартиненка, більш предметна розмова Трампа і Порошенко відбудеться вже після перемовин президента США з іншими світовими лідерами. Лідер американців сформує певне уявлення про ситуацію в Україні, після чого можна буде очікувати якихось кроків.
«Трамп – людина конкретна і, якщо він говорить про якісь декларації, то він намагається їх якомога швидше втілити в життя. Це вже ми бачимо на прикладі останніх рішень Трампа, зокрема щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Тому не треба перебільшувати значення телефонної розмови Трампа з Путіним в контексті України. Це була ознайомча розмова, яка не матиме наслідків стосовно подій в Україні», – вважає Мартиненко.