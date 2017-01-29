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Олександра Олеся та його дружину перепоховали у Києві

Олександра Олеся та його дружину перепоховали у Києві
Сьогодні у Свято-Володимирському кафедральному соборі пройшов молебень. Віддали землі останки письменника О. Олеся та його дружини Віри Кандиби.

Панахиду відслужив Патріарх УПЦ Київського патріархату Філарет. «Не зважаючи на те, що поет помер на чужині, він любив Україну. Це відчувається у його поезії», - сказав Патріарх. На молебні були присутні глава держави Петро Порошенко, міністр культури України Євген Нищук, народні депутати, громадські діячі. Загалом близько тисячі людей, які помолилися за упокій душі видатного письменника Олександра Олеся. «У своїх творах Олесь не раз відзначав, що внутрішні міжусобиці, розбрат, роз’єднання народу призводять лише до трагедій. І підтвердження цьому численні трагічні події в історії нашої країни. Його поезія показує, як треба любити Україну», - сказав президент.

Кошти для перевезення з Праги до Києва і перепоховання праху письменника були виділені Кабінетом Міністрів. За бажанням нащадків, О. Олеся та Віру Кандибу перепоховали на території державного історико-меморіального заповідника. У майбутньому тут планують зробити алею слави. Громадське прощання відбулося на Лук’янівському цвинтарі.
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