«Укрзализныця» обвиняет Омеляна в предоставлении лживой информации

Пресс-служба «Укрзализныци» заявила о том, что Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины, стал распространять лживую информацию о закупке компанией дизтоплива, сообщает replyua.net.
В сообщении компании указано, что глава Министерства инфраструктуры то ли специально, то ли из-за недостатка знаний пытается ввести в заблуждение журналистов. «Наша компания дает официальный комментарий на заявления Владимира Омеляна, а также информирует о своей позиции по данному вопросу. Накануне в эфире одного из телеканалов министр заявил, что цена выросла на десять процентов на ровном месте, а ведь рыночная цена совсем другая. Также он поинтересовался, почему так происходит. Омелян имел в виду стоимость дизельного топлива, по которой оно приобретается. Отвечаем – это происходит не на ровном месте», заявляют в компании.
В сообщении пресс-службы отмечается, что так происходит из-за колебания цен и на украинском рынке, и на мировом нефтяном рынке. После пересмотра условий контракта на закупку дизтоплива стоимость все равно остается ниже уровня оптовых цен на рынке нефтепродуктов Украины.