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Эксперт рассказал в каких отраслях Китай не сможет соперничать с США еще 15 лет

Эксперт рассказал в каких отраслях Китай не сможет соперничать с США еще 15 лет
СМИ начали часто писать о том, что США и Китай схватились за господство в мире именно в 21 веке. То есть, сегодня четко можем говорить, что в США появился новый мощный соперник, который уже вырос из детских штанишек – и им является Китай. Эта страна может создать очень сильную противоположность. Более того, может занять первое место в мире по экономическим и политическим господствам. Старший научный сотрудник Национального Института Стратегических Исследований Украины Андрей Гончарук в эфире «Громадського радио» рассказал о возможностях Китая составить конкуренцию США.

«С одной стороны, если мы учитываем темпы роста экономики и темпы с которыми усиливаются позиции Китая в мире, то они впечатляют. Китай рассматривается как страна, которая может подвинуть США. Ранее китайцы подвинули Японию со второго места по размерам экономики. Также двинул ФРГ с первого места среди стран-экспортеров. То есть, сегодня китайская экономика на втором месте, а в некоторых моментах может сравниться с экономикой США», – рассказал эксперт.

В то же время Андрей Гончарук отмечает, что не надо забывать, что китайская экономика по классической марксистской терминологии – это экономика производства товаров народного потребления. Зато в группу «А» - производство средств производства – принадлежит США, которые сегодня реально конкурируют со всем миром в космосе, авиастроении, судостроении и в машиностроении. Америка – это не только Уолл-стрит, но и «Дженерал моторс», «Локхид Мартин» и множество других крупных компаний. И в этом смысле китайцам с Америкой еще ближайшие 10-15 лет соперничать будет трудно.
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