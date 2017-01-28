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Завдяки Ляшку на Донбасі корова почала давати більше молока

Завдяки Ляшку на Донбасі корова почала давати більше молока
На Луганщині завдяки народному депутату та лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку у місцевого мешканця корова почала давати більше молока. Про це розповів інший депутат «Радикальної партії» Пригеба Григорій у себе на Фейсбуці, передає replyua.net.

«Сьогодні під час ярмарки молока у Сєверодонецьку мешканець села Кременщини поділився ноу-хау з унікального підвищення кількості надоїв молока у корів. Він знає про те, що Ляшко виріс в селі на Луганщині та дуже любить саме цих рогатих тварин. Близько тижня тому цей чоловік повісив у себе в корівнику плакат із зображенням Ляшка. За його словами, з того часу корови почали більше їсти і більше давати молока», - зазначив депутат.

Він запропонував такий досвід використовувати у всеукраїнській практиці. «Будемо вирощувати наступне покоління на радикальному молоці», - запропонував він. Як відомо, раніше, за часів Радянського союзу, у корівниках та курятниках люди вішали плакати з зображенням комуністичних лідерів, і деякі з них заявляли, що від цього у них кури краще несуться, та корови більше дають молока. Як повідомлялося раніше, однопартійці на день народження подарували Ляшку корову, яку він пізніше передарував багатодітній родині переселенців з зони АТО.
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