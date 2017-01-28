На Донбасі у Росії своя залізнична колія - Черниш

Для перевезення військових вантажів та зброї до тимчасово окупованих територій Донбасу через залізницю Російська Федерація використовує спеціальні війська. Про це сьогодні, 28-го січня, заявив голова Міністерства з питань окупованих територій Вадим Черниш, передає replyua.net.
«Ще на початку військової агресії на Донбасі російські залізничні війська збудували окрему гілку, яку вони використовують для підвезення військової техніки, зброї та іншого. Є окрема залізнична дорога, є для цього спеціальні війська, які проводять дарунки Путіна туди, куди треба. І цим займаються не українські війська. Якщо існує залізнична колія, то це не означає, що її контролюють українські військовослужбовці», - зазначив він.
Як відомо, Російська Федерація регулярно постачала на окуповані територію партії військової техніки та зброї, використовуючи залізничні ешелони та автомобілі. Однак після настання зими інформації від української розвідки про масові поставки не надходило. Російсько-сепаратистські війська на сьогоднішній день мають декілька сотень танків, понад тисячу самохідних артустановок, великі запаси боєприпасів та іншого. Все це протягом літа та осені минулого року надходило їм з території РФ.