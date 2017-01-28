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Експерти попереджають про складні часи для українців

Експерти попереджають про складні часи для українців
З 1-го лютого українців очікує різке підвищення цін практично на все. Абонентську плату підвищують мобільні оператори, квитки на послуги «Укрзалізниці» також дорожчають. Не без подорожання залишаться і газ та електрична енергія. Про це у суботу, 28-го січня, повідомляє видання replyua.net.

Оператор «Київстар» збільшує в середньому абонплату на 25 відсотків. Також оператор Vodafone заявив про підвищення тарифів на користування мобільним Інтернетом 3G CDMA. А ціна найдешевшого пакету послуг з 3G Інтернетом зросте з 25-ти до 35-ти гривень за місяць. З початку наступного місяця «Укрзалізниця» також підкорегує свої тарифи. Ціна за квитки в плацкарті та купе збільшиться в середньому на 23%.

Крім того компанія «Нафтогаз» збільшила ціну на природне паливо відразу аж на 22%. На даний момент мова йде лише про промислових користувачів, які починають від 340 доларів США за 1 тисячу кубометрів газу. Однак це, за попередніми оцінками експертів, супроводить підвищення за газ і для побутових користувачі. Також зросте ціна і на світло. Однак тут ситуація більш скромна – від 0.7% до 2%. При цьому влада продовжує заспокоювати українців, мовляв, така ситуація не являється небезпечною. Однак, за оцінками тих самих експертів, подібні речі, як правило, запускають подорожчання і на всі інші послуги та товари.
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