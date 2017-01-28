Керівник «Укрзалізниці» постійно прогулює роботу в Україні

Карл Волох, який представляє громадський Люстраційний комітет, на своїй сторінці в соцмережі виклав документ, згідно з яким керівник «Укрзалізниці» (УЗ) Войцех Балчун постійно відсутній на своєму робочому місці в Україні, повідомляє replyua.net. Переглянувши документ, можна дійти висновку, що більша частина днів очільника УЗ проходить у поїздках за межі України. Волох зазначив, що навіть сьогодні, 28 січня, Балчун перебуває на території Польщі. Активіст нагадав українцям, що Кабмін найняв польського співака на роботу, запропонувавши йому дуже високу зарплатню, аби той здійснив реформу УЗ. Через півроку з початку своєї діяльності, Балчун дав доручення експертам компанії ЦЗВ, аби вони почали проводити тендер з метою знайти компанію, яка допомагатиме йому у реформуванні підприємства.
«Ви лише подивіться, якою тяжкою є праця цього дармоїда для покращення роботи улюбленого підприємства (інформацію було взято лише з Борисполя, без урахування Жулян)», - написав Карл Волох та додав до свого запису документ відповідного змісту.
Як відомо, недавно сам Войцх Балчун звернувся зі словами обвинувачень на адресу Мінінфраструктури, зазначивши, що йому перешкоджають проводити реформи. На переконання Балчунак, відомство надмірно вдається до блокування, саботажу та зволікання.