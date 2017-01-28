Стали відомі три найбільших бажання Путіна

На сьогоднішній день президент Російської Федерації Владимир Путин мріє про три речі: щоб скасували санкції, український Крим визнали російським та щоб новий президента Сполучених Штатів Дональд Трамп відмовився від розширення НАТО. Про це розповів кореспондент Кисельов Євген під час ефіру на телеканалі «112 Україна», передає replyua.net.
Під час коментування майбутніх переговорів Дональда Трампа з Володимиром Путіним, він назвав три основних бажання російського глави та його команди. «Російська влада хоче, щоб світ визнав законність анексії українського півострова, хоче повернути знищений Донбас Україні на своїх невигідних умовах, фактично визнавши законними терористичні угрупування «ДНР» та «ЛНР», та провести політичні реформи, після яких ватажки бойовиків будуть мати повноваження впливати на рішення української влади», - наголосив він.
Крім того, за словами Кисельова, Путін також хоче, щоб Північноатлантичний альянс не розширювався. «Він хоче, щоб НАТО вивели своїй війська з країн Балтії та всіх сусідніх країн РФ, тим самим послабили обороноздатність цих держав. Також Росія хоче досягти скасування санкцій, які були впроваджені проти неї поза межами окупації Криму та війни на Донбасі», - зазначив журналіст.