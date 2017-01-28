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Тарута: лід зрушився, зовсім скоро Гонтарєва опиниться за гратами

Тарута: лід зрушився, зовсім скоро Гонтарєва опиниться за гратами
Близько 90% українців втратили свої заощадження, які тримали на депозитах. Це 300 тисяч юридичних осіб, які втратили свої гроші і не мають за що утримувати свій бізнес, а тому його закривають. До такого кроку, щоб закрити свій бізнес підприємців також спонукало те, що в країні не проводиться кредитування економіки. В зв’язку зі всім цим 98% не довіряє керівництву Нацбанку і близько 90 мільярдів доларів не працюють на державу, бо люди тримають гроші в кишенях. Про це в ефірі однієї з радіостанцій розповів екс-керівник Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута.

На думку Тарути, через те, що люди не довіряють банківській системі, доводиться постійно просити гроші в західних кредиторів. Той самий МВФ переймається тільки стабілізацією макрофінансової ситуації в країні, його не цікавить мікросоціальна ситуація, тому й лунають час від часу заклики про підвищення пенсійного віку, тарифів.

За словами Тарути, президент Петро Порошенко не дуже зважає на те, що багато хто з депутатів пропонує звільнити голову Нацбанку Валерію Гонтарєву, але все ж таки сьогодні Генпрокуратура та Нацполіція зацікавилися доказами деяких депутатів, які свідчать про серйозні правопорушення з боку голови Нацбанку, тому Валерія Гонтарєва поплатиться за відмивання грошей.
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