Рождаемость в Украине снизилась в два раза за последние 25 лет

Детское население в Украине за годы независимости страны сократилось вдвое, а по уровню рождаемости наша страна сейчас находится на далеком 186-м месте среди всех государств мира, передает replyua.net со ссылкой на Укринформ.
Такую статистику предоставил Николай Кулеба, уполномоченный президента Украины по правам ребенка, во время выступления на конференции, прошедшей в Херсоне. По его словам, статистика по уровню рождаемости в Украине остается очень тревожной. «На сегодняшний день статистика неутешительная. За все годы независимости, а это чуть больше четверти века, детское население в Украине уменьшилось почти в два раза, и на сегодняшний день в нашей стране проживают 7 миллионов 600 тысяч детей», подчеркнул уполномоченный президента. Помимо этого, Кулеба напомнил всем и о мировой статистике – сейчас Украина занимает лишь 186-ую позицию в рейтинге стран с самым высоким уровнем рождаемости.
Также Украина вышла на тринадцатое место в списке стран по показателям вымирания нации. Напомним, что ранее эксперты отметили, что каждой украинской семье необходимо родить как минимум троих детей, чтобы ситуация с демографией в стране значительно улучшилась.