валюта
СпецтемаВ Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України

Порошенко дав громадянство України більше 100 росіянам

Порошенко дав громадянство України більше 100 росіянам
Протягом минулого 2016 року президента України Петро Порошенко видав 131 паспорт громадянина України росіянам. Про це повідомляє прес-центр Державної міграційної служби, повідомляє видання «Українські новини», передає replyua.net.

«Всього за ввесь 2016 рік громадянство України отримало майже 17 тисяч осіб. З них більше 800 – це особи, які не мали ніякого громадянства, однак за їхнім клопотанням були прийняті як громадяни України наказом президента», - зауважили у повідомленні. В той самий час зазначається, що 131 новоспечений громадянин України також має і російське громадянство.

«Протягом минулого року наказом президента Петра Порошенка було прийнято в українське громадянство 97 сирійців, 64 арменів, 61 переселенця з Афганістану, 52 – з Ірану, 47 – з Грузії, 43 – з Молдови, 31 – з Литви та 30 – з Узбекистану», - проінформували в міграційній службі. Крім того, громадянами України стали по одному зі Сполучених Штатів, Ізраїлю, Німеччини, Греції, Непалу, Куби, Північної Кореї, Конго, Саудівської Аравії та Таджикистану. Як повідомлялося раніше, Державна прикордонна служба України відмовила у наданні політичного притулку протягом минулого року близько 200 громадянам Російської Федерації.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Россия закрывает проект «ЛНР» и «ДНР» на Донбассе — Кабакаев
Важное за сутки
27 янв 2017
10162

В США прокомментировали информацию об отмене антироссийских санкций

Указ Дональда Трампа об отмене санкций, введенных США против России, не был очередным слухом. Как информирует replyua.net, данные о существовании этого указа попали в распоряжение изданий Нью-Йорк

Последние новости

В МЗС Німеччини вже не поспішають знімати з Росії санкції

Франция и Германия сделали заявление об антироссийских санкциях

Блогер о возможности отмены праздника 8 марта: людям, очевидно, заняться нечем

"України там не буде": Портніков пояснив, про що говоритимуть Путін та Трамп

Эксперт: Трамп и Путин будут говорить о санкциях

Из-за подорожания проезда в маршрутках жители Киева пересаживаются на другой транспорт

Експерт: плазуємо перед поляками, боячись назвати на честь Бандери чергову вулицю, а вони не надто цим переймаються

Чому насправді помер Болотов - офіційна версія

Киселев: специалисты тщательно подготовят Трампа к переговорам с Путиным

Синоптики сообщили о новом антициклоне в эти выходные

Эксперт: половина украинского парламента в душе коммунисты

Стали відомі три найбільших бажання Путіна

Шэрон Стоун удивила поклонников фигурой в бикини

Розвідка: Командир "ДНР" зарізав свого підлеглого "болгаркою"

Портніков: Трамп згодом зрозуміє, що у нього з Путіним різна дорога

"Вован свідків не залишає": Сотник натякнув ватажкам "Л/ДНР", що "пора квасити капусту"

Волонтеры: после разборок Гиви сбежал под Мариуполь

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: є втрати в ЗСУ

Тарута: лід зрушився, зовсім скоро Гонтарєва опиниться за гратами

Рождаемость в Украине снизилась в два раза за последние 25 лет

 Новости за день