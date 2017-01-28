Порошенко дав громадянство України більше 100 росіянам

Протягом минулого 2016 року президента України Петро Порошенко видав 131 паспорт громадянина України росіянам. Про це повідомляє прес-центр Державної міграційної служби, повідомляє видання «Українські новини», передає replyua.net.
«Всього за ввесь 2016 рік громадянство України отримало майже 17 тисяч осіб. З них більше 800 – це особи, які не мали ніякого громадянства, однак за їхнім клопотанням були прийняті як громадяни України наказом президента», - зауважили у повідомленні. В той самий час зазначається, що 131 новоспечений громадянин України також має і російське громадянство.
«Протягом минулого року наказом президента Петра Порошенка було прийнято в українське громадянство 97 сирійців, 64 арменів, 61 переселенця з Афганістану, 52 – з Ірану, 47 – з Грузії, 43 – з Молдови, 31 – з Литви та 30 – з Узбекистану», - проінформували в міграційній службі. Крім того, громадянами України стали по одному зі Сполучених Штатів, Ізраїлю, Німеччини, Греції, Непалу, Куби, Північної Кореї, Конго, Саудівської Аравії та Таджикистану. Як повідомлялося раніше, Державна прикордонна служба України відмовила у наданні політичного притулку протягом минулого року близько 200 громадянам Російської Федерації.