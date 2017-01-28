Министр: отмена антироссийских санкций Западом – катастрофическая ошибка

Если западные государства отменят антироссийские санкции до того, как Россия выполнит все пункты Минских соглашений, это станет катастрофической ошибкой.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на 112 Украина, такое заявление прозвучало от Иванны Климпуш-Цинцадзе, министра по вопросам евроинтеграции. «Каждые шесть месяцев, когда в ЕС обсуждали санкции, для нас это было очень нелегким периодом. Было сложно и депутатам, и представителям дипломатии – мы приводили факты, что Россия не выполняет Минские договоренности. Я считаю, что Запад совершит катастрофическую ошибку, если отменит санкции до того, как РФ выполнит все условия соглашений», отметила Климпуш-Цинцадзе.
Также она выразила надежду, что принятие подобных решений в западных странах будет базироваться на адекватных оценках всех угроз интересов каждого государства. Напомним, что накануне появились слухи о том, что Дональд Трамп готовит указ об отмене антироссийских санкций, однако позже эта информация не подтвердилась, - президент США подчеркнул, что еще рано говорить об отмене ограничений.