ДПСУ затримала українців, які везли до Росії пристрій військового призначення

Державна прикордонна служба спільно з Службою безпеки України та митною службою зупинили спробу незаконного перевезення на територію України товарів військового призначення. Про це сьогодні, 28-го січня, повідомляє прес-центр Держприкордонслужби, передає replyua.net.
У інформаційному листі відзначається, що на залізничному контрольно-пропускному пункті «Хутір-Михайлівський» під час перевірки прикордонниками одного з вагонів потягу «Кишинів-Москва» в сумках з звичайними побутовими товарами було виявлено радіонавігаційний пристрій, який троє українських громадян везли на територію Росії. Такий пристрій,згідно з повідомленням, використовуються на борту військових літаків.
«Даний пристрій, пряме призначення якого вимірювати кут зносу літака та швидкість, було вилучено та передано на експертизу», - зазначається у повідомленні прикордонної служби. Наразі тривають слідчо-оперативні дії. У ДПСУ не називають імен та років народження затриманих. За попередньою інформацією, чоловіків підозрюють викраденні. Вирішується питання про порушення кримінального провадження. Затриманим загрожує заборона на перетин кордону на декілька місяців.