У поліції розповіли про критичні ситуації на дорогах

Аварійна ситуація на трасах у десяти регіонах була оцінена як критична. Також у чотирьох областях встановлено високий рівень аварійності. Про це у суботу, 28-го січня, повідомляє прес-служба Національної поліції України, інформує replyua.net.
Згідно з повідомленням, протягом однієї суботи було зафіксовано зростання кількості аварій менш ніж на половину в десяти регіонах: на Закарпатті, Івано-Франківщині, Хмельниччині, Волині, Житомирщині, Київщині, Вінниччині, Харківщині, Кіровоградщині та Луганщині. Крім того у поліції наголосили, що високий рівень аварійності протягом 28-го січня було зафіксовано у Миколаївській, Запорізькій, Рівненській та Дніпропетровській областях.
«Протягом доби 27-го січня у дорожньо-транспортних пригодах по всій території України загинуло семеро осіб та отримали поранення 68», - зазначається у інформаційному листі. Поліція закликає водії та пасажирів бути обережнішими у керуванні транспортними засобами та у виборі «перевізників» - уникати водіїв у нетверезому стані. Як повідомлялося раніше, у Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначали, що в зимовий період не потрібно нехтувати звичайними правилами безпеки: «перевзувати» свій автомобіль у відповідну зимову гуму та не перевищувати швидкість.