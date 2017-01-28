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Що для України означає збільшення "мінімалки"?

Що для України означає збільшення "мінімалки"?
На Новий рік громадяни України отримали досить щедрий подарунок від українського уряду у вигляді підвищення мінімальної зарплати вдвічі – до 3 тисяч 200 гривень. Якщо дивитися на речі з точки зору логіки, то все збігається: нарешті мінімалка досягла розміру прожиткового мінімуму. Про це останнім часом говорять все більше і більше фінансових експертів, і replyua.net вирішив навести декілька найголовніших думок.

Коли запроваджувався такий закон його автори хотіли змінити ситуацію в двох основних напрямках: збільшити рівень життя українців та вивести бізнес з тіні. Однак і без того слабка економіка нашої держави у будь-який час може «здати», а тут ще й подвоєння мінімальної заробітної платні. Тому добре це чи ні – питання досить риторичне і неоднозначне.

З одного боку держава недоотримує значну частину податків, тому що на підприємствах платять мінімалки, а все інше віддають «в конвертах». Крім того людям буде нараховуватися більш гідна пенсія. Однак з іншого боку це більші суми виплат з бюджету, які можуть призвести до чергової хвилі інфляції, що у свою чергу вирівняє співвідношення зарплат до витрат, і нововведення у вигляді підвищення зарплати практично буде невідчутним. а проблема підприємств не в тіньових зарплатах, а у недовірі бізнесу до законів України, які часто змінюються.
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