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Зловмисники обстріляли будинок генерала з гранатомету

Зловмисники обстріляли будинок генерала з гранатомету
За інформацією сайту mukachevo.net, невідомі зловмисники на Закарпатті, використовуючи гранатомет, обстріляли будинок, власником якого є колишній очільник обласної поліції, повідомляє replyua.net.

На своїй сторінці в соцмережі відео пожежі, яка виникла внаслідок обстрілу, виклав журналіст Віталій Глагола. За його інформацією, випущений снаряд потрапив безпосередньо в дах будинку, внаслідок чого виникла масштабна пожежа, яка розповсюдилася на площу 130 кв. метрів. Після прибуття на місце злочину працівники поліції знайшли рештки від гранатомету. Сам Василь Варцаба перебував у своєму будинку на другому поверсі. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Як відомо, протягом 2003-2004 та 2012-2014 років він займав посаду керівника міліції в Закарпатській області.

Раніше очільник Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявляв, що громадянин, котрий біля будівлі ОДА вивісив сепаратистський прапор, - справжнісінький провокатор. Відомо, що його ім’я – Іван Данацко. ЯК пояснив керівник Закарпатської області, у свій час цей чоловік вже мав проблеми з криміналом, проте не через дії з прапорами, а через злочини кримінально характеру. Зокрема відомо, що він займався перевезенням через кордон нелегальних мігрантів.
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