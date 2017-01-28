Названы крупнейшие импортеры украинского подсолнечного масла

В период с сентября по декабрь прошлого года украинские производители увеличили экспорт подсолнечного масла сразу на 24 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, информирует replyua.net со ссылкой на данные компании ПроАгро.
Самая большая доля экспорта на внешние рынки подсолнечного масла приходится на компанию Кернел, и ее доля в общем объеме экспорта сейчас достигает 21 процента. Также компания наращивает экспорт шрота подсолнечника. Главными импортерами этой продукции по-прежнему остаются Китай и Индия, на чью долю приходится 46 процентов от общего объема экспорта. Шрот подсолнечника, а также семена подсолнечника украинские производители, в основном, экспортируют в Турцию, Польшу и Беларусь. Однако самым крупным импортером семян подсолнечника в прошлом году стала Франция – по итогам периода сентябрь-декабрь.
На долю этой страны приходится 44 процента продукции от общего объема. А вот крупнейшими импортерами украинского рапса по итогам периода сентябрь-декабрь прошлого года стали Литва, Польша и Франция, однако результаты по объемам экспорта рапса в прошлом году были не такими позитивными, как годом ранее, из-за низкой урожайности.