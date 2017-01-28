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Експерт назвав причини погіршення україно-польських відносин

Експерт назвав причини погіршення україно-польських відносин
Винними у погіршенні відносин між Україною та Польщею є деякі політики останньої, оскільки вони зацікавлені в розігруванні карти конфліктів на між українцями та поляками на історичному фоні. Як повідомляє replyua.net, таку точку зору в інтерв’ю виданню «Апостроф» озвучив Володимир В’ятрович, який очолює Український інститут національної пам’яті. На його переконання, минулий рік відзначився найгіршими відносинами між Києвом та Варшавою за всі роки незалежності обох країн. «Стосунки насправді дуже серйозно зіпсувалися, і перш за все через те, що частина польського політикуму почала використовувати конфліктні питання історичного минулого для того, аби отримати певні політичні бали», - наголосив В’ятрович.

Він також додав, що тему польсько-українських конфліктів під час Другої світової війни потрібно взагалі зняти з обговорення, тому що ще протягом 90-х років та на початку 2000-х в обох країнах з боку політиків було зроблено все для досягнення взаємного примирення.

«Не виключено, що окрім правих політичних сил Польщі складними моментами в історії обох країн вирішили скористатися російські пропагандисти, які вкрай зацікавлені у розгойдуванні протистояння між українцями та поляками», - зазначив експерт.
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